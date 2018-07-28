У РФ заарештували “Свідків Єгови”, один з них має інвалідність
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Центральний районний суд міста Кемерово 24 липня заарештував двох послідовників “Свідків Єгови” Сергія Бритвина і Вадима Левчука, передає УНН із посиланням на "ОВД-Инфо".
Як пише видання, на чоловіків завели кримінальну справу за статтею про участь в екстремістському співтоваристві (ч. 2 ст. 282.2 КК). Термін утримання під вартою — до 19 вересня. У Сергій Бритвина інвалідність другої групи. Як уточнюють “Свідки Єгови в Росії”, підставою для порушення справи стали свідчення секретного свідка.
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ЗМІ також зазначає, що 22 липня в місті Березовський Кемеровської області мінімум в трьох квартирах послідовників віровчення пройшли обшуки.
Раніше Верховний Суд РФ заборонив “Свідків Єгови”.