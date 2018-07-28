В РФ арестовали "Свидетелей Иеговы", один из них имеет инвалидность
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Центральный районный суд города Кемерово 24 июля арестовал двух последователей "Свидетелей Иеговы" Сергея Бритвина и Вадима Левчука, передает УНН со ссылкой на "ОВД-Инфо".
Как пишет издание, на мужчин завели уголовное дело по статье об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.2 УК). Срок содержания под стражей - до 19 сентября. У Сергея Бритвина инвалидность второй группы. Как уточняют "Свидетели Иеговы в России", основанием для возбуждения дела стали показания секретного свидетеля.
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СМИ также отмечает, что 22 июля в городе Березовский Кемеровской области минимум в трех квартирах последователей вероучения прошли обыски.
Ранее Верховный Суд РФ запретил "Свидетелей Иеговы".