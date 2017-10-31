В Крыму существует угроза полного физического уничтожения Россией крымских татар - Чийгоз
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Крыму существует угроза полного физического уничтожения Россией крымских татар. Об этом в эфире прогарами “Свобода слова” сказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, сообщает УНН.
“В свое время, когда мы вернулись, Крым ожил. Мы это чувствовали. Хотя нам было очень трудно и мы имели потери физические, в том числе. Одни умирали от того, что не выдержали той боли, когда вернулись на родину и увидели, что случилось с нашим домом ... Но мы начали развиваться, закрепляться и сейчас, конечно же, Россия ставит целью любыми путями нас оттуда выдавить из первого дня. Там везде стоят не просто вооруженные люди. Стоит угроза полного физического уничтожения моего народа и я не могу находиться в стороне от той судьбы, которая ждет мой народ там”, — сказал он.
Как сообщал УНН, А.Чийгоз заверил, что вернется в Крым любыми путями.