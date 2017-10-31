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У Криму існує загроза повного фізичного знищення Росією кримських татар – Чийгоз

У Криму існує загроза повного фізичного знищення Росією кримських татар – Чийгоз

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Криму існує загроза повного фізичного знищення Росією кримських татар. Про це в ефірі прогарами “Свобода слова” сказав заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, повідомляє УНН.

“Свого часу, коли ми повернулись, Крим ожив. Ми це відчували. Хоча нам було дуже важко і ми мали втрати фізичні, у тому числі. Одні помирали від того, що не витримали того болю, коли повернулись на батьківщину і побачили, що сталось з нашим домом... Але ми почали розвиватись, закріплюватись і зараз, звичайно ж, Росія ставить на меті будь-якими шляхами нас звідти видавити з першого дня. Там скрізь стоять не просто озброєні люди. Стоїть загроза повного фізичного знищення мого народу і я не можу знаходитись в стороні від тієї долі, яка чекає мій народ там”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, А.Чийгоз запевнив, що повернеться до Криму будь-якими шляхами.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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