У Криму існує загроза повного фізичного знищення Росією кримських татар – Чийгоз

“Свого часу, коли ми повернулись, Крим ожив. Ми це відчували. Хоча нам було дуже важко і ми мали втрати фізичні, у тому числі. Одні помирали від того, що не витримали того болю, коли повернулись на батьківщину і побачили, що сталось з нашим домом... Але ми почали розвиватись, закріплюватись і зараз, звичайно ж, Росія ставить на меті будь-якими шляхами нас звідти видавити з першого дня. Там скрізь стоять не просто озброєні люди. Стоїть загроза повного фізичного знищення мого народу і я не можу знаходитись в стороні від тієї долі, яка чекає мій народ там”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, А.Чийгоз запевнив, що повернеться до Криму будь-якими шляхами.