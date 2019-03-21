В Крыму госпитализировали двух школьниц, одна из них умерла
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Две школьницы в Красноперекопске, городе в северной части оккупированного Крыма, отравились неизвестным медицинским препаратом. Одна из девочек погибла, вторая доставлена в реанимацию. Об этом сообщили медики на полуострове, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Две школьницы - 15 и 14 лет - отравились неизвестным медицинским препаратом. Пятнадцатилетняя - погибла, вторая доставлена в реанимацию", - сказал собеседник агентства.
Ранее местные СМИ сообщали о том, что школьниц госпитализировали из четвертой школы Красноперекопска утром в четверг.
Как сообщал УНН, ранее в школе № 112 в Днепре массово отравились дети 14 марта: из 904 учеников на учебу не вышли более 500 школьников. Минимум 115 из отсутствующих школьников пожаловались на плохое самочувствие.