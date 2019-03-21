У Криму госпіталізували двох школярок, одна з них померла
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Дві школярки в Красноперекопську, місті в північній частині окупованого Криму, отруїлися невідомим медичним препаратом. Одна з дівчаток загинула, друга доставлена в реанімацію. Про це повідомили медики на півострові, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Дві школярки - 15 і 14 років - отруїлися невідомим медичним препаратом. П'ятнадцятирічна - загинула, друга доставлена в реанімацію", - сказав співрозмовник агентства.
Раніше місцеві ЗМІ повідомляли про те, що школярок госпіталізували з четвертої школи Красноперекопська вранці в четвер.
Як повідомляв УНН, раніше в школі № 112 в Дніпрі масово отруїлися діти 14 березня: з 904 учнів на навчання не вийшли понад 500 школярів. Мінімум 115 з відсутніх школярів поскаржилися на погане самопочуття.