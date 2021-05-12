В Крыму мужчина разместил фейк о подготовке теракта в школе. Его задержали
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В оккупированном Крыму задержан 26-летний житель села Октябрьское Красногвардейского района, который разместил в соцсетях фейк о готовящемся вооруженном нападении на сельскую школу. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ в Крыму, передает УНН.
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"УФСБ России по Республике Крым и городе Севастополе совместно с Министерством внутренних дел по Республике Крым задержан житель села Октябрьское Красногвардейского района Республики Крым 1995 года рождения, который 11 мая 2021 года разместил в одной из сообществ социальной сети заведомо ложное сообщение о подготовке вооруженного нападения на образовательное заведение села Октябрьское", - говорится в сообщении.
Детали
Указывается, что человек признался в содеянном и объяснил свои действия желанием проверить оперативность работы специальных служб.
"Я заранее продумал новость - якобы будет совершен теракт в одной из школ, поэтому не пускайте детей. Я хотел проверить реакцию - как отреагирует админ (администратор) сообщества и я не верил, что реально читают, а оказалось, что, действительно, это возможно. Приехали, очень быстро задержали. Я не успел написать, как собирал вещи и ехал в отделение. Я считаю, что сделал очень глупый поступок", - говорит задержанный.
Имя задержанного УФСБ России не уточняет. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
Добавим
Накануне утром в Казани вооруженный мужчина открыл стрельбу в гимназии №175. В результате погибли 9 человек, из них семеро - дети. Еще 23 человека ранены, в том числе 18 детей, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство".