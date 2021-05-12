У Криму чоловік розмістив фейк про підготовку теракту в школі. Його затримали

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"УФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі спільно з Міністерством внутрішніх справ по Республіці Крим затримано жителя села Октябрське Красногвардійського району Республіки Крим 1995 року народження, який 11 травня 2021 року розмістив в одній зі спільнот соціальної мережі завідомо неправдиве повідомлення про підготовку збройного нападу на освітній заклад села Жовтневе", - йдеться в повідомленні.

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Зазнчається, що чоловік зізнався у скоєному і пояснив свої дії бажанням перевірити оперативність роботи спеціальних служб.

"Я заздалегідь продумав новину - нібито буде здійснений теракт в одній зі шкіл, тому не пускайте дітей. Я хотів перевірити реакцію - як відреагує адмін (адміністратор) спільноти і я не вірив, що реально читають, а виявилося, що, дійсно, це можливо. Приїхали, дуже швидко затримали. Я не встиг написати, як збирав речі і їхав до відділення. Я вважаю, що вчинив дуже дурний вчинок", - говорить затриманий.

Ім'я затриманого УФСБ Росії не уточнює. Зараз розглядається питання про порушення кримінальної справи про завідомо неправдиве повідомлення про акт тероризму.

Додамо

Напередодні вранці в Казані озброєний чоловік відкрив стрілянину в гімназії №175. В результаті загинули 9 осіб, з них семеро - діти. Ще 23 особи поранено, в тому числі 18 дітей, двоє з яких перебувають у вкрай тяжкому стані. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею "вбивство".