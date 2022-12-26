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В кремле заявили, что путин не будут поздравлять Байдена с Новым годом

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков заявил, что владимир путин не будет поздравлять президента США Джо Байдена с Новым годом, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Цитата

"Сейчас мы (россия и США, - ред.) настолько глубоко зашли во взаимной недружественности, что, пожалуй, не до поздравлений", - сказал песков, отвечая на вопросы журналистов, планирует ли президент поздравить Байдена с Новым годом.

Детали

Он также не уточнил, касается ли это и руководителей других "недружественных" к россии стран.

Напомним

25 декабря российский диктатор владимир путин заявил, что россия готова вести переговоры со всеми сторонами войны в Украине, но Киев якобы отказывается от этого.

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