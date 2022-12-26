У кремлі заявили, що путін не вітатиме Байдена з Новим роком

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“Зараз ми (росія та США, — ред.) настільки глибоко зайшли у взаємній недружності, що, мабуть, не до поздоровлень”, — сказав пєсков, відповідаючи на запитання журналістів, чи планує президент привітати Байдена з Новим роком.

Він також не уточнив, чи це стосується й керівників інших “недружніх” до країни-агресора держав.

Нагадаємо

25 грудня російський диктатор володимир путін заявив, що росія готова вести переговори з усіма сторонами війні в Україні, але Київ нібито відмовляється від цього.