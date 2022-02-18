В Кремле заявили, что ничего не знают об эвакуации жителей ОРДО в Россию
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает об эвакуации жителей ОРДО в Ростовскую область. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
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"Я не знаю, что сейчас происходит у Пушилина (главы "ДНР" — ред.)", - сказал Песков.
Также он не ответил на вопрос о том, примет ли Россия жителей ОРДО.
"Я не знаю, с кем были контакты, у меня нет информации", - сказал он.
Напомним
По данным российских СМИ, боевики "ДНР" организовали 18 февраля массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. Об этом заявил лидер боевиков "ДНР" Денис Пушилин. Он добавил, что эвакуацию проводят из-за "опасности развязывания Украиной военных действий".