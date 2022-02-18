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15 марта, 19:03 • 98475 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 127844 просмотра

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15 марта, 11:23 • 96972 просмотра

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В Кремле заявили, что ничего не знают об эвакуации жителей ОРДО в Россию

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает об эвакуации жителей ОРДО в Ростовскую область. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

"Я не знаю, что сейчас происходит у Пушилина (главы "ДНР" — ред.)", - сказал Песков.

Также он не ответил на вопрос о том, примет ли Россия жителей ОРДО.

"Я не знаю, с кем были контакты, у меня нет информации", - сказал он.

Напомним

По данным российских СМИ, боевики "ДНР" организовали 18 февраля массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. Об этом заявил лидер боевиков "ДНР" Денис Пушилин. Он добавил, что эвакуацию проводят из-за "опасности развязывания Украиной военных действий".

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