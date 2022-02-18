У Кремлі заявили, що нічого не знають про евакуацію жителів ОРДО до Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що нічого не знає про евакуцію жителів ОРДО до Ростовської області. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.
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"Я не знаю, що зараз відбувається у Пушиліна (глави "ДНР" — ред.)", - сказав Пєсков.
Також він не відповів на запитання про те, чи прийме Росія жителів ОРДО.
"Я не знаю, з ким були контакти, я не маю інформації", - сказав він.
Нагадаємо
За даними російських ЗМІ, бойовики "ДНР" організували 18 лютого масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації. Про це заявив лідер бойовиків "ДНР" Денис Пушилін. Він додав, що евакуацію проводять через "небезпеку розв'язання Україною військових дій".