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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 6975 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The Washington Post

У Кремлі заявили, що нічого не знають про евакуацію жителів ОРДО до Росії

У Кремлі заявили, що нічого не знають про евакуацію жителів ОРДО до Росії

Київ • УНН

 • 18556 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що нічого не знає про евакуцію жителів ОРДО до Ростовської області. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

"Я не знаю, що зараз відбувається у Пушиліна (глави "ДНР" — ред.)", - сказав Пєсков.

Також він не відповів на запитання про те, чи прийме Росія жителів ОРДО.

"Я не знаю, з ким були контакти, я не маю інформації", - сказав він.

Нагадаємо

За даними російських ЗМІ, бойовики "ДНР" організували 18 лютого масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації. Про це заявив лідер бойовиків "ДНР" Денис Пушилін. Він додав, що евакуацію проводять через "небезпеку розв'язання Україною військових дій".

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