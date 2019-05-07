В Кремле заявили о возможности встречи Путина и Помпео
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков не исключает, что президент РФ может встретиться с госсекретарем США Майклом Помпео 14 мая в Сочи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Песков отметил, что на 14 мая в Сочи намечены переговоры госсекретаря США с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
“Это главное, что запланировано у Помпео в Сочи, а уже по итогам этих переговоров глав дипломатических ведомств мы не исключаем, что Помпео будет принят президентом России”, — сказал Песков.
Напомним, 6 мая в Рованиеми, Финляндия, встретились Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.