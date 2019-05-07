У Кремлі заявили про можливість зустрічі Путіна і Помпео
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков не відкидає, що президент РФ може зустрітися з держсекретарем США Майклом Помпео 14 травня в Сочі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Пєсков зазначив, що на 14 травня в Сочі заплановано переговори держсекретаря США з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
"Це головне, що заплановано у Помпео в Сочі, а вже за підсумками цих переговорів глав дипломатичних відомств ми не виключаємо, що Помпео буде прийнятий президентом Росії", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, 6 травня в Рівному, Фінляндія, зустрілися Держсекретар США Майк Помпео і міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров.