В Кремле заверили, что Путин не смотрит "Игру престолов"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Президент России Владимир Путин не следит за финалом последнего сезона сериала "Игра престолов", ведь не имеет времени на просмотр телевизора, за исключением новостных программ. Об этом сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Президент в принципе не смотрит телевизор, за исключением новостей, так как не имеет на это времени”, — сказал Песков отвечая на вопрос, смотрит ли Владимир Путин сериал “Игра престолов”.
Сериал “Игра престолов” создан по мотивам цикла романов “Песнь льда и пламени” (A Song of Ice and Fire) Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года, а последний, восьмой сезон сериала стартовал 14 апреля этого года.
Как сообщал УНН, инцидент с чашкой Starbucks в кадре “Игры престолов” принес компании более 2 млрд долларов.