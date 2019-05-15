У Кремлі запевнили, що Путін не дивиться “Гру престолів”
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Президент Росії Володимир Путін не стежить за фіналом останнього сезону серіалу “Гра престолів”, адже не має часу на перегляд телевізора, за винятком новинних програм. Про це сказав його прес-секретар Дмитро Пєсков передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Президент в принципі не дивиться телевізор, за винятком новин, тому що не має на це часу”, — сказав Пєсков відповідаючи на питання, чи дивиться Володимир Путін серіал “Гра престолів”.
Серіал “Гра престолів” створений за мотивами циклу романів “Пісня льоду і полум’я” (A Song of Ice and Fire) Джорджа Мартіна. Прем’єра першого сезону відбулася 17 квітня 2011 року, а останній, восьмий сезон серіалу стартував 14 квітня цього року.
Як повідомляв УНН, інцидент з чашкою Starbucks в кадрі “Гри престолів” приніс компанії понад 2 млрд доларів.