У Кремлі запевнили, що Путін не дивиться “Гру престолів”

КИЇВ. 15 травня. УНН. Президент Росії Володимир Путін не стежить за фіналом останнього сезону серіалу “Гра престолів”, адже не має часу на перегляд телевізора, за винятком новинних програм. Про це сказав його прес-секретар Дмитро Пєсков передає УНН з посиланням на ТАСС.