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У Кремлі запевнили, що Путін не дивиться “Гру престолів”

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Президент Росії Володимир Путін не стежить за фіналом останнього сезону серіалу “Гра престолів”, адже не має часу на перегляд телевізора, за винятком новинних програм. Про це сказав його прес-секретар Дмитро Пєсков передає УНН з посиланням на ТАСС.

“Президент в принципі не дивиться телевізор, за винятком новин, тому що не має на це часу”, — сказав Пєсков відповідаючи на питання, чи дивиться Володимир Путін серіал “Гра престолів”.

Серіал “Гра престолів” створений за мотивами циклу романів “Пісня льоду і полум’я” (A Song of Ice and Fire) Джорджа Мартіна. Прем’єра першого сезону відбулася 17 квітня 2011 року, а останній, восьмий сезон серіалу стартував 14 квітня цього року.

Як повідомляв УНН, інцидент з чашкою Starbucks в кадрі “Гри престолів” приніс компанії понад 2 млрд доларів.

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