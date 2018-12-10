В Кремле отреагировали на обвинения в причастности РФ к протестам во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Заявления о возможной причастности России к протестам во Франции являются ничем иным как клеветой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Какие-либо утверждения о возможной причастности России являются ничем иным как клеветой", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать публикации в СМИ о возможном иностранном вмешательстве в освещение протестов "желтых жилетов" во Франции.
В частности, источники газеты The Times заявляли о якобы причастности России к этим акциям.
"Мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела никаких стран, в том числе и Франции, развитию отношений с которой мы придаем очень большое значение, и над чем обе стороны достаточно напряженно работают", - добавил представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента РФ заверил, что Россия с уважением относится к суверенитету Франции.
Напомним, накануне Bloomberg писал, что после неудачных попыток Кремля дестабилизировать президентскую кампанию Эммануэля Макрона в 2017 году, пророссийские социальные медиа снова активизировали свою дискредитационную деятельность. Для этого, пишет издание, они используют протестное движение "желтых жилетах".