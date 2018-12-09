Пророссийские медиа снова расшатывают ситуацию во Франции - Bloomberg

Среди 600 твиттер-аккаунтов, известных своей активной пророссийской позицией - наиболее часто употребляемым хэштегом стал #giletsjaunes (французское название так называемых "желтых жилетов" - ред.). Эти данные предоставил Альянс для защиты демократии, подразделение Немецкого Фонда Маршала в США, который отслеживает эти аккаунты и другую прокремлевскую активность.

По информации альянса, эти аккаунты обычно содержат в себе американские или британские новости. Однако, по меньшей мере неделю французские протесты занимают высокие позиции на этих страницах.

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Основной темой их твитов является то, что правоохранительные органы Франции находятся в шаге от бунта и неповиновения. По словам аналитика Альянса для защиты демократии Брета Шафера, эта информация не подтверждается фактами и напоминает другие кампании по дезинформации, финансируемых Россией.

"Это серьезный показатель, есть интерес в усилении конфликта", - говорит Шафер.

Большинство информации в твитах пророссийских аккаунтов поступает от российских медиа. В частности, "Спутник", "RT" и "Ruptly". Эти издания особенно активно освещают французский кризис. Поэтому, Спутник и "RT" сообщали, что большинство французских полицейских не поддерживает Макрона и переходят на сторону протестующих. В качестве источников они отметили представителей двух полицейских полицейских объединений, которые вместе получили менее 4% голосов на общенациональных выборах профсоюзов в этом месяце.

Сообщению они добавили видео, на котором полицейские из французского города По снимают свои шлемы, объясняя действия правоохранителей как знак солидарности с протестующими. Но местная полиция и журналисты, которые находились на месте событий опровергают такую ​​информацию. Они говорят, что некоторые офицеры быстро сняли свои шлемы, чтобы поговорить с протестующими, прежде чем надеть их обратно.

Российские СМИ не ответили на запросы для комментария по поводу этих заявлений.

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Как пишет издание, Макрон, во время своей президентской кампании 2017 года, неоднократно заявлял, что медиа, которые контролирует Москва распространяют о нем фейковые новости. По его мнению, это происходило из-за его более жесткой позиции в отношении России, чем в его главных конкурентов Марин Ле Пен и Франсуа Фийона. Но негативные истории, в частности заявления "Спутника" о том, что Макрона живет "двойной жизнью" и получает поддержку от "богатого гей-лобби" так и не нашли поддержки в обществе.