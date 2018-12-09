Пророссийские медиа снова расшатывают ситуацию во Франции - Bloomberg
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. После неудачных попыток Кремля дестабилизировать президентскую кампанию Эммануэля Макрона 2017 года, пророссийские социальные медиа снова активизировали свою дискредитационную деятельность. Для этого они используют протестное движение "желтых жилетах". Об этом сообщает УНН со ссылкой на расследование Bloomberg.
Среди 600 твиттер-аккаунтов, известных своей активной пророссийской позицией - наиболее часто употребляемым хэштегом стал #giletsjaunes (французское название так называемых "желтых жилетов" - ред.). Эти данные предоставил Альянс для защиты демократии, подразделение Немецкого Фонда Маршала в США, который отслеживает эти аккаунты и другую прокремлевскую активность.
По информации альянса, эти аккаунты обычно содержат в себе американские или британские новости. Однако, по меньшей мере неделю французские протесты занимают высокие позиции на этих страницах.
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Основной темой их твитов является то, что правоохранительные органы Франции находятся в шаге от бунта и неповиновения. По словам аналитика Альянса для защиты демократии Брета Шафера, эта информация не подтверждается фактами и напоминает другие кампании по дезинформации, финансируемых Россией.
"Это серьезный показатель, есть интерес в усилении конфликта", - говорит Шафер.
Большинство информации в твитах пророссийских аккаунтов поступает от российских медиа. В частности, "Спутник", "RT" и "Ruptly". Эти издания особенно активно освещают французский кризис. Поэтому, Спутник и "RT" сообщали, что большинство французских полицейских не поддерживает Макрона и переходят на сторону протестующих. В качестве источников они отметили представителей двух полицейских полицейских объединений, которые вместе получили менее 4% голосов на общенациональных выборах профсоюзов в этом месяце.
Сообщению они добавили видео, на котором полицейские из французского города По снимают свои шлемы, объясняя действия правоохранителей как знак солидарности с протестующими. Но местная полиция и журналисты, которые находились на месте событий опровергают такую информацию. Они говорят, что некоторые офицеры быстро сняли свои шлемы, чтобы поговорить с протестующими, прежде чем надеть их обратно.
Российские СМИ не ответили на запросы для комментария по поводу этих заявлений.
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Как пишет издание, Макрон, во время своей президентской кампании 2017 года, неоднократно заявлял, что медиа, которые контролирует Москва распространяют о нем фейковые новости. По его мнению, это происходило из-за его более жесткой позиции в отношении России, чем в его главных конкурентов Марин Ле Пен и Франсуа Фийона. Но негативные истории, в частности заявления "Спутника" о том, что Макрона живет "двойной жизнью" и получает поддержку от "богатого гей-лобби" так и не нашли поддержки в обществе.