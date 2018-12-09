Проросійські медіа знов розхитують ситуацію у Франції - Bloomberg

Серед 600 твітер-акаунтів, відомих своєю активною проросійською позицією - найвживанішим хештегом став #giletsjaunes (французька назва так званих “жовтих жилетів” - ред.). Ці дані надав Альянс для Захисту Демократії, підрозділ Німецького Фонду Маршала у США, який відстежує ці акаунти та іншу прокремлівську активність.

За інформацією альянсу, ці акаунти зазвичай містять в собі американські або британські новини. Проте, щонайменше тиждень французькі протести займають найвищі позиції на цих сторінках.

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Основною темою їхніх твітів є те, що правоохоронні органи Франції перебувають за крок від бунту та непокори. За словами аналітика Альянсу для Захисту Демократії Брета Шафера, ця інформація не підтверджується фактами і нагадує інші кампанії з дезінформації, що фінансуються Росією.

“Це серйозний показник, що є інтерес у посиленні конфлікту” - говорить Шафер.

Більшість інформації у твітах проросійських акаунтів надходить від російських медіа. Зокрема “Спутник”, “RT” та “Ruptly”. Ці видання особливо активно висвітлюють французьку кризу. Відтак, Спутник та “RT” повідомляли, що більшість французьких поліцейських не підтримує Макрона і переходять на сторону протестуючих. У якості джерел вони зазначили представників двох поліцейських поліцейських об’єднань, які разом отримали менше 4% голосів на загальнонаціональних виборах профсоюзів цього місяця.

До повідомлення вони додали відео, на якому поліцейські з французького міста По знімають свої шоломи, пояснюючи дії правоохоронців як знак солідарності з протестуючими. Але місцева поліція та журналісти, які перебували на місці подій спростовують таку інформацію. Вони кажуть, що деякі офіцери швидко зняли свої шоломи, аби поговорити з протестуючими, перш ніж вдягти їх назад.

Російські ЗМІ не відповіли на запити для коментаря з приводу цих заяв.

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Як пише видання, Макрон, під час своєї президентської кампанії 2017 року, неодноразово заявляв, що медіа, які контролює Москва поширюють про нього фейкові новини. На його думку, це відбувалося через його більш жорстку позицію до Росії, аніж у його головних конкурентів Марін Ле Пен та Франсуа Фійона. Але негативні історії, зокрема заяви “Спутника” про те, що Макрон живе “подвійним життям” та отримує підтримку від “заможного гей-лобі” так і не знайшли підтримки у суспільстві.