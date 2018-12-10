У Кремлі відреагували на звинувачення у причетності РФ до протестів у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Заяви про можливу причетність Росії до протестів у Франції є нічим іншим, як наклепом. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Будь-які твердження про можливу причетність Росії є нічим іншим, як наклепом", - сказав він, відповідаючи на прохання прокоментувати публікації у ЗМІ про можливе іноземне втручання у висвітлення протестів "жовтих жилетів" у Франції.
Зокрема, джерела газети The Times заявляли про нібито причетність Росії до цих акцій.
"Ми не втручалися і не збираємося втручатися у внутрішні справи жодних країн, у тому числі і Франції, розвитку відносин з якою ми надаємо дуже великого значення, і над чим обидві сторони досить напружено працюють", - додав представник Кремля.
Прес-секретар президента РФ запевнив, що Росія з повагою ставиться до суверенітету Франції.
Нагадаємо, напередодні Bloomberg писав, що після невдалих спроб Кремля дестабілізувати президентську кампанію Еммануеля Макрона у 2017 році, проросійські соціальні медіа знову активізували свою дискредитаційну діяльність. Для цього, пише видання, вони використовують протестний рух "жовтих жилетів".