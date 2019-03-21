В Кремле открестились от того, что Путин хочет сохранить власть через объединение РФ и Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В администрации президента России не обсуждают возможное объединение РФ с Беларусью для сохранения российского лидера Владимира Путина у власти. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Так он прокомментировал публикацию агентства Bloomberg, написавшем об идее объединения двух государств, что позволило бы, по мнению журналистов, сохранить власть над страной Путиным после 2024 года.
"Это такие вольные упражнения, не имеющие никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле", - сказал Песков.
По его словам, у администрации президента РФ напряженная повестка дня, нацеленная в том числе на реализацию майского указа Путина. Песков подчеркнул, что этим документом установлены сроки, которые "не простираются на десятилетия вперед, а ограничены буквально месяцами".
В январе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что разговоры об объединении Белоруси с Россией ложные, даже "дурные и притянуты за уши"
Ранее Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства с Республикой Беларусь.