У Кремлі відхрестилися від того, що Путін хоче зберегти владу через об'єднання РФ і Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. В адміністрації президента Росії не обговорюють можливе об'єднання РФ з Білоруссю для збереження російського лідера Володимира Путіна при владі. Про це заявив у четвер прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Так він прокоментував публікацію агентства Bloomberg, яке написало про ідею об'єднання двох держав, що дозволило б, на думку журналістів, зберегти владу над країною за Путіним після 2024 року.
"Це такі вільні вправи, які не мають ніякого стосунку до того, що обговорюється в Кремлі", - сказав Пєсков.
За його словами, у адміністрації президента РФ напружений порядок денний, націлений у тому числі на реалізацію травневого указу Путіна. Пєсков підкреслив, що цим документом встановлені терміни, які "не розтягаються на десятиліття вперед, а обмежені буквально місяцями".
У січні президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що розмови про об'єднання Білорусі з Росією неправдиві, навіть "дурні і притягнуті за вуха".
Раніше Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави з Республікою Білорусь.