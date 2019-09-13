В Кремле прокомментировали возвращение Украине задержанных кораблей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. На российско-украинских переговорах по обмену удерживаемыми лицами вопрос о передаче украинской стороне захваченных в Керченском проливе кораблей поднимался. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Нет, этот вопрос не затрагивался”, — сказал он.
При этом Песков заявил, что не готов комментировать условия, при которых Россия готова будет вернуть корабли.
“Не готов сейчас с вами обсуждать эту тему, по всей видимости, в рамках тех контактов, которые имеют место между Москвой и Киевом этот вопрос должен быть поднят, — сказал представитель Кремля. — Когда он будет поднят, он будет рассмотрен”.
Как сообщал УНН 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. Самолет с 35 украинцами приземлился в киевском аэропорту “Борисполь”. Были освобождены Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Алексей Сизонович, а также захвачены в ноябре 2018 года украинские моряки.