У Кремлі прокоментували повернення Україні затриманих кораблів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. На російсько-українських переговорах з обміну утримуваними особами питання про передачу українській стороні захоплених в Керченській протоці кораблів порушувалося. Про це журналістам повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Ні, це питання не порушувалося”, — сказав він.
При цьому Пєсков заявив, що не готовий коментувати умови, за яких Росія готова буде повернути кораблі.
“Не готовий зараз з вами обговорювати цю тему, судячи з усього, в рамках тих контактів, які мають місце між Москвою і Києвом це питання має бути підняте, — сказав представник Кремля. — Коли воно буде підняте, воно буде розглянуте”.
Як повідомляв УНН, 7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту “Бориспіль”. Були звільнені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Олексій Сізоновіч, а також захоплені в листопаді 2018 року українські моряки.