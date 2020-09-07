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В Кремле прокомментировали пост Захаровой в Facebook, спровоцировавший скандал между Сербией и РФ

Киев • УНН

 • 15821 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Кремль рассчитывает, что ни у кого “не остается сомнений в уважении РФ к Сербии и ее руководству”. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания официального представителя МИД Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александара Вучича в США, передает УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

В Кремле прокомментировали пост Захаровой в Facebook, спровоцировавший скандал между Сербией и РФ

“Возможно, действительно возникло недопонимание в связи с некоторыми формулировками. Я знаю, что моя коллега принесла извинения, поэтому мы исходим из того, что ни у кого не будет оставаться сомнений в приверженности и в глубоком уважении к Сербии в целом и к руководству Сербии, в частности”, — сказал Песков.

Представитель Кремля сделал акцент на том, что дружеские, партнерские отношения стратегического характера с Сербией являются одним из важнейших приоритетов внешней политики России. “Сербский народ — это братский для нас народ, и все абсолютно без исключения в руководстве РФ, на экспертном уровне, являются приверженными сторонниками дальнейшего развития нашего партнерства”, — уточнил он. Пресс-секретарь президента также добавил, что российский МИД много делает для развития и углубления российско-сербских двусторонних отношений, в том числе и для посильной защиты интересов братской Сербии на международной арене.

Комментируя эмоциональность высказывания Захаровой о том, как американская сторона решила усадить президента Вучича в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа, Песков заметил, что “в европейской культуре, если говорить о рассадке на международных мероприятиях, нам, конечно, гораздо ближе круглый стол короля Артура”.

Ранее, сразу после объявления о достижении договоренностей между Сербией и Косово в СМИ и соцсетях стала вирусной фотография из Овального кабинета, на которой президент США сидит за своим массивным столом, а глава Сербии — на стуле, который расположен на значительном расстоянии от него.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала это изображение в своем Facebook с комментарием: “Если вас позвали в БД (Белый дом), а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы вы ни были. Просто поверьте”. В качестве второго фото был использован кадр из фильма “Основной инстинкт”, где Шэрон Стоун сидя на стуле закидывает ногу на ногу.

Такие комментарии представителя МИД тут же вызвали негодование в Сербии. Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич написал в Twitter, что Захаровой должно быть стыдно. “Представьте себе, что президент ни одного плохого слова о России не сказал. Представьте себе, что президент у российского лидера по полтора часа ждал приема и никогда не просил отдельного стула. Я не позволю вам атаковать гордую Сербию. Стыдитесь!”, — заявил он.

И да додам, куповина течног нафтног гаса је избачена из тог споразума само на инсистирање човека који је седео у тој столици. Срам да Вас буде још сто пута!

— Марко Ђурић (@markodjuric) September 6, 2020

Свое неудовольствие репликой Захаровой выразил и министр обороны Сербии Александр Вулин. “Вучич — единственный государственный деятель в Европе, который отказался ввести санкции против России, и верховный главнокомандующий армии, с которой вооруженные силы России имеют высочайшее и наиболее плодотворное сотрудничество, которое может быть достигнуто. Величина человека не измеряется размером стула, на котором он сидит, или величиной силы, от имени которой говорит, но величиной храбрости для того, чтобы на всяком стуле защищать свой народ и друзей своего народа”, — заявил Вулин.

Сам Вучич назвал пост представителя российского МИДа примитивизмом. “Подсознание больше всего говорит о человеке, больше всего о себе сказала Мария Захарова, примитивизм и упрощенность больше всего говорят о ней и о тех, кто это опубликовал. Я об этом говорить не буду, пусть они сами этим занимаются”, — сказал он.

После этого Мария Захарова отредактировала свое высказывание в Facebook, сообщив, что ее неверно поняли.

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