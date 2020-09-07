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У Кремлі прокоментували пост Захарової у Facebook, який спровокував скандал між Сербією та РФ

Київ • УНН

 • 15821 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Кремль розраховує, що ні у кого “не залишається сумнівів в повазі РФ до Сербії і її керівництва”. Про це в понеділок заявив журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи висловлювання офіційного представника МЗС Марії Захарової щодо візиту президента Сербії Александара Вучіча у США, передає УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

У Кремлі прокоментували пост Захарової у Facebook, який спровокував скандал між Сербією та РФ

“Можливо, дійсно виникло непорозуміння у зв’язку з деякими формулюваннями. Я знаю, що моя колега принесла вибачення, тому ми виходимо з того, що ні в кого не буде залишатися сумнівів в прихильності і в глибокій повазі до Сербії в цілому і до керівництва Сербії, зокрема”, — сказав Пєсков.

Представник Кремля зробив акцент на тому, що дружні, партнерські відносини стратегічного характеру з Сербією є одним з найважливіших пріоритетів зовнішньої політики Росії. “Сербський народ — це братський для нас народ, і всі абсолютно без винятку в керівництві РФ, на експертному рівні, є вірними прихильниками подальшого розвитку нашого партнерства”, — уточнив він. Прес-секретар президента також додав, що російське МЗС багато робить для розвитку і поглиблення російсько-сербських двосторонніх відносин, в тому числі і для посильного захисту інтересів братської Сербії на міжнародній арені.

Коментуючи емоційність висловлювання Захарової про те, як американська сторона вирішила посадити президента Вучич в Білому домі в присутності президента США Дональда Трампа, Пєсков зауважив, що “в європейській культурі, якщо говорити про розсадження на міжнародних заходах, нам, звичайно, набагато ближче круглий стіл короля Артура”.

Раніше, відразу після оголошення про досягнення домовленостей між Сербією і Косово в ЗМІ і соцмережах стала вірусною фотографія з Овального кабінету, на якій президент США сидить за своїм масивним столом, а глава Сербії — на стільці, який розташований на значній відстані від нього.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова опублікувала це зображення в своєму Facebook з коментарем: “Якщо вас покликали в БД (Білий дім), а стілець поставили так, ніби ви на допиті, сідайте як на фото #2. Ким би ви не були. Просто повірте”. В якості другого фото був використаний кадр з фільму “Основний інстинкт”, де Шерон Стоун сидячи на стільці закидає ногу на ногу.

Такі коментарі речника МЗС тут же викликали обурення в Сербії. Директор канцелярії по Косово і Метохії при уряді Сербії Марко Джуріч написав в Twitter, що Захаровій має бути соромно. “Уявіть собі, що президент жодного поганого слова про Росію не сказав. Уявіть собі, що президент у російського лідера по півтори години чекав прийому і ніколи не просив окремого стільця. Я не дозволю вам атакувати горду Сербію. Соромтеся!”, — заявив він.

І так додам, куповіна течног нафтног Гаса је ізбачом з тог споразума саме на інсістірање човека којі је Седі у тој столиці. Сором та Вас буде још сто пута!

— Марко Ђуріћ (@markodjuric) September 6, 2020

Своє незадоволення реплікою Захарової висловив і міністр оборони Сербії Олександр Вулін. “Вучіч — єдиний державний діяч в Європі, який відмовився ввести санкції проти Росії, і верховний головнокомандувач армії, з якою збройні сили Росії мають найвищу і найбільш плідну співпрацю, яка може бути досягнуто. Величина людини не вимірюється розміром стільця, на якому він сидить, або величиною сили, від імені якої говорить, але величиною хоробрості для того, щоб на кожному стільці захищати свій народ і друзів свого народу”, — заявив Вулін.

Сам Вучіч назвав пост представника російського МЗС примітивізмом. “Підсвідомість найбільше говорить про людину, найбільше про себе сказала Марія Захарова, примітивізм і спрощеність найбільше говорять про неї і про тих, хто це опублікував. Я про це говорити не буду, нехай вони самі цим займаються”, — сказав він.

Після цього Марія Захарова відредагувала своє висловлювання в Facebook, повідомивши, що її невірно зрозуміли.

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