В Кремле прокомментировали возможность отстранения РФ из-за допинга с Олимпиады

“Мы знаем, что у WADA действительно есть ряд вопросов, сейчас установлен срок три недели для подготовки ответа на эти вопросы. В течение этих трех недель просто нужно подождать”, — сказал он.

При этом Песков добавил, что “Кремль не связывается с WADA (по этой теме), это вопрос, который касается спортивных властей РФ, именно там и будет готовиться ответ”.

Как писал УНН, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в понедельник инициировало рассмотрение по ускоренной процедуре вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу этой международной организации. Ранее журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россия подозревается в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории, о чем комитет по соответствию WADA проинформировал исполком организации, заседание которого прошло 23 сентября.