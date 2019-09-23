Можливе відсторонення РФ від Олімпіади-2020: WADA ініціювало розгляд питання невідповідності РУСАДА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) ініціювало розгляд питання невідповідності Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) за прискореною процедурою. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу WADA.
Рішення було прийнято на засіданні виконкому WADA, яке пройшло в понеділок у Токіо.
“WADA ініціювало розгляд питання невідповідності РУСАДА за прискореною процедурою, відповідно до Міжнародного стандарту про відповідність. Підставами для такого рішення є невідповідність між базою LIMS, наявної в розпорядженні WADA, і даними московської лабораторії, отриманими в січні 2019 року”, — сказав Сергій Хричіков, член наглядової ради РУСАДА, який був присутній на засіданні, російському агентству ТАСС.
Як говориться в заяві WADA, в даний час на основі даних московської лабораторії ведеться розслідування відносно 47 російських спортсменів. При цьому наголошується, що дані цих спортсменів не містять невідповідностей.
Раніше журналіст німецького телеканалу ARD Хайо Зеппельт повідомив, що Росія підозрюється в маніпуляціях з даними московської антидопінгової лабораторії, про що комітет по відповідності WADA поінформував виконком організації, засідання якого пройшло 23 вересня.
“Російській стороні запропоновано в тритижневий термін підготувати і надати в WADA пояснення цих невідповідностей”, — додав Хричіков.
Як писав УНН, у червні глава WADA анонсував понад 100 нових справ проти спортсменів з Росії.