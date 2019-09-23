Возможно отстранения РФ от Олимпиады-2020: WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА

Решение было принято на заседании исполкома WADA, которое прошло в понедельник в Токио.

“WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре, в соответствии с Международным стандартом о соответствии. Основаниями для такого решения являются несоответствия между базой LIMS, имеющейся в распоряжении WADA, и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года”, — сказал Сергей Хричиков, член наблюдательного совета РУСАДА, который присутствовал на заседании, российскому агентству ТАСС.

Как говорится в заявлении WADA, в настоящее время на основе данных московской лаборатории ведется расследование в отношении 47 российских спортсменов. При этом отмечается, что данные этих спортсменов не содержат несоответствий.

Ранее журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россия подозревается в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории, о чем комитет по соответствию WADA проинформировал исполком организации, заседания которого прошло 23 сентября.

“Российской стороне предложено в трехнедельный срок подготовить и предоставить в WADA объяснения этих несоответствий”, — добавил Хрычиков.

Как писал УНН, в июне глава WADA анонсировал более 100 новых дел против спортсменов из России.