У Кремлі прокоментували можливість відсторонення РФ через допінг з Олімпіади

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Спортивне керівництво РФ готує відповідь на питання WADA до Російського антидопінгового агентства (РУСАДА). Про це заявив журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

“Ми знаємо, що у WADA дійсно є ряд питань, зараз встановлено термін три тижні для підготовки відповіді на ці питання. Протягом цих трьох тижнів просто потрібно почекати”, — сказав він.

При цьому Пєсков додав, що “Кремль не зв’язується з WADA (по цій темі), це питання, яке стосується спортивної влади РФ, саме там і буде готуватися відповідь”.

Як писав УНН, Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) в понеділок ініціювало розгляд за прискореною процедурою питання невідповідності Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) кодексу цієї міжнародної організації. Раніше журналіст німецького телеканалу ARD Хайо Зеппельт повідомив, що Росія підозрюється в маніпуляціях з даними московської антидопінгової лабораторії, про що комітет по відповідності WADA поінформував виконком організації, засідання якого пройшло 23 вересня.

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