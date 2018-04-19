В Кремле прокомментировали инициативу об автокефалии православной церкви в Украине

"Вы знаете позицию Русской православной церкви, патриарха всея Руси по этому вопросу. И конечно, скажем так, какие-то действия, направленные на раскол церкви, вряд ли могут поддерживаться и вряд ли могут приветствоваться", — заявил Песков.

Как сообщал УНН, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение Президента Украины Петра Порошенко к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии православной церкви Украины.

Напомним, 17 апреля Президент Украины Петр Порошенко заявил, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломея I о томосе Украинской поместной автокефальной церкви.