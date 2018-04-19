У Кремлі прокоментували ініціативу про автокефалію православної церкви в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков нагадав про непідтримку Москвою "розколу церкви", коментуючи ініціативу про створення незалежної православної церкви в Україні, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Ви знаєте позицію Російської православної церкви, патріарха всієї Русі з цього питання. І звичайно, скажімо так, якісь дії, спрямовані на розкол церкви, навряд чи можуть підтримуватися і навряд чи можуть вітатися", - заявив Пєсков.
Як повідомляв УНН, 19 квітня Верховна Рада підтримала звернення Президента України Петра Порошенка до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання автокефалії православній церкві України.
Нагадаємо, 17 квітня Президент України Петро Порошенко заявив, що прийняв рішення звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія I про томос Українській помісній автокефальній церкви.