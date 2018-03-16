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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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В Кремле пообещали, что ответ на санкции Лондона не заставит долго ждать

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Ответные меры России на действия Великобритании, которые Лондон обосновывает инцидентом с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, не заставят себя ждать и могут быть приняты в любой момент. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Что касается промедления или непромедления с ответными мерами, мы уже говорили: они себя не заставят долго ждать. В этом смысле, естественно, все шаги будут хорошо обдуманными и будут полностью соответствовать интересам нашей страны", - сказал Д.Песков.

На уточняющий вопрос, можно ли ожидать принятия ответных мер до воскресных выборов президента РФ, Д.Песков ответил: "Можно ожидать в любую минуту".

При этом он добавил, что Россия ответит на новые санкции США так, как посчитает целесообразным, все будет сделано своевременно.

"Будет тот ответ, который посчитаем целесообразным… Все будет сделано своевременно", - сказал Д.Песков.

Напомним, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаль и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

В ответ Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломата.

Накануне в госдепартаменте США заявили, что не исключают возможности введения против РФ санкции в связи с "делом Скрипаля". При этом американский минфин за несколько часов до объявления госдепартамента ввел санкции против 19 физических лиц и пяти юридических лиц РФ.

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