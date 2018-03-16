В Кремле пообещали, что ответ на санкции Лондона не заставит долго ждать

КИЕВ. 16 марта. УНН. Ответные меры России на действия Великобритании, которые Лондон обосновывает инцидентом с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, не заставят себя ждать и могут быть приняты в любой момент. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.