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У Кремлі пообіцяли, що відповідь на санкції Лондона не змусить довго чекати

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Заходи Росії у відповідь на дії Великої Британії, які Лондон обґрунтовує інцидентом з отруєнням колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля, не змусять себе чекати і можуть бути ухвалені у будь-який момент. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

"Що стосується зволікання чи незволікання з відповідними заходами, ми вже говорили: вони себе не змусять довго чекати. У цьому сенсі, звичайно, всі кроки будуть добре обдуманими і будуть повністю відповідати інтересам нашої країни", - сказав Д.Пєсков.

На уточнююче запитання, чи можна очікувати прийняття заходів у відповідь до виборів президента РФ у неділю, Д.Пєсков відповів: "Можна очікувати в будь-яку хвилину".

При цьому він додав, що Росія відповість на нові санкції США так, як вважатиме за доцільне, все буде зроблено вчасно.

"Буде така відповідь, яку вважатимемо доцільною... Все буде зроблено вчасно", - сказав Д.Пєсков.

Нагадаємо, 4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаля і його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

У відповідь Лондон застосував санкції. Зокрема, вирішив вислати 23 російських дипломати.

Напередодні в держдепартаменті США заявили, що не виключають можливості введення проти РФ санкцій у зв'язку зі "справою Скрипаля". При цьому американський мінфін за кілька годин до оголошення держдепартаменту ввів санкції проти 19 фізичних осіб і п'яти юридичних осіб РФ.

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