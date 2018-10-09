В Кремле не комментируют данные СМИ о личностях Петрова и Боширова
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Кремль по-прежнему не комментирует информацию СМИ о личностях подозреваемых россиян в отравлении Скрипалей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Я уже на прошлой неделе сообщил, что мы не будем продолжать какие-то дискуссии по каналам СМИ и различных общественных исследовательских организаций... Мы будем придерживаться этой позиции”, — сказал Д.Песков.
Он также добавил, что Лондон не предоставил официальной информации о ходе расследования отравления в Солсбери.
“Оперировать информацией, которая поступает по каналам СМИ, мы не можем и не хотим”, — заявил представитель Кремля.
Как сообщал УНН, 8 октября журналисты Bellingcat опубликовали отчет, в котором заявили, что настоящее имя второго подозреваемого по делу отравления Скрипалей - Александр Мишкин. По их данным, “Александр Петров” - не подлинный персонаж, а тайный псевдоним сотрудника российского агентства безопасности, военного врача, который состоит на службе в ГРУ.
Напомним, ранее следователи Bellingcat и издание The Insider уже обнародовали часть совместного расследования в отношении Александра Петрова и Руслана Боширова.
4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.