У Кремлі не коментують інформацію журналістів про Петрова і Боширова

"Я вже минулого тижня повідомив, що ми не будемо продовжувати якісь дискусії за каналами ЗМІ і різних громадських дослідницьких організацій ... Ми будемо дотримуватися цієї позиції", - сказав Д.Пєсков.

Він також додав, що Лондон не надав офіційної інформації про хід розслідування отруєння в Солсбері.

"Оперувати інформацією, яка надходить по каналах ЗМІ, ми не можемо і не хочемо", - заявив представник Кремля.

Як повідомляв УНН, 8 жовтня журналісти Bellingcat опублікували звіт, в якому заявили, що справжнє ім'я другого підозрюваного у справі отруєння Скрипалів - Олександр Мішкін. За їх даними, "Олександр Петров" - не справжня особа, а таємний псевдонім співробітника російського агентства безпеки, військового лікаря, який перебуває на службі в ГРУ.

Нагадаємо, раніше слідчі Bellingcat і видання The Insider вже оприлюднили частину спільного розслідування щодо Олександра Петрова і Руслана Боширова.

4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила, що Скрипаля та його дочку отруїли нервово-паралітичним речовиною, розробленою в Росії.