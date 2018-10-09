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У Кремлі не коментують інформацію журналістів про Петрова і Боширова

У Кремлі не коментують інформацію журналістів про Петрова і Боширова

Київ • УНН

 • 11996 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Кремль, як і раніше, не коментує інформацію ЗМІ про осіб підозрюваних росіян в отруєнні Скрипалів. Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Я вже минулого тижня повідомив, що ми не будемо продовжувати якісь дискусії за каналами ЗМІ і різних громадських дослідницьких організацій ... Ми будемо дотримуватися цієї позиції", - сказав Д.Пєсков.

Він також додав, що Лондон не надав офіційної інформації про хід розслідування отруєння в Солсбері.

"Оперувати інформацією, яка надходить по каналах ЗМІ, ми не можемо і не хочемо", - заявив представник Кремля.

Як повідомляв УНН, 8 жовтня журналісти Bellingcat опублікували звіт, в якому заявили, що справжнє ім'я другого підозрюваного у справі отруєння Скрипалів - Олександр Мішкін. За їх даними, "Олександр Петров" - не справжня особа, а таємний псевдонім співробітника російського агентства безпеки, військового лікаря, який перебуває на службі в ГРУ.

Нагадаємо, раніше слідчі Bellingcat і видання The Insider вже оприлюднили частину спільного розслідування щодо Олександра Петрова і Руслана Боширова.

4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила, що Скрипаля та його дочку отруїли нервово-паралітичним речовиною, розробленою в Росії.

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