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15 марта, 19:03 • 110840 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154096 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129910 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123005 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108523 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103406 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100056 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кремле назвали "похожей на утку" информацию о визите Д.Трампа в РФ

В Кремле назвали "похожей на утку" информацию о визите Д.Трампа в РФ

Киев • УНН

 • 8219 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал непроверенной информацию о визите новоизбранного президента США Дональда Трампа в Россию, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Пока нет никаких разговоров. Это абсолютно непроверенная какая-то информация, на "утку" похожа", - сказал Д.Песков в ответ на вопрос СМИ относительно приезда нового главы Белого дома в Россию.

Как сообщал УНН, избранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским главой Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что президент РФ Владимир Путин не обсуждал с избранным президентом США Дональдом Трампом вопрос Крыма и урегулирования на востоке Украины во время телефонного разговора.

 

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