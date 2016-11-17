В Кремле назвали "похожей на утку" информацию о визите Д.Трампа в РФ

"Пока нет никаких разговоров. Это абсолютно непроверенная какая-то информация, на "утку" похожа", - сказал Д.Песков в ответ на вопрос СМИ относительно приезда нового главы Белого дома в Россию.

Как сообщал УНН, избранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским главой Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что президент РФ Владимир Путин не обсуждал с избранным президентом США Дональдом Трампом вопрос Крыма и урегулирования на востоке Украины во время телефонного разговора.