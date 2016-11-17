У Кремлі назвали "схожою на качку" інформацію про візит Д.Трампа в РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав неперевіреною інформацію про візит новообраного президента США Дональда Трампа в Росію, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Поки немає ніяких розмов. Це абсолютно неперевірена якась інформація, на "качку" схожа", - сказав Д.Пєсков у відповідь на запитання ЗМІ щодо приїзду нового голови Білого дому до Росії.
Як повідомляв УНН, обраний президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським очільником Володимиром Путіним.
Прес-секретар президента Дмитро Пєсков заявив журналістам, що президент РФ Володимир Путін не обговорював з обраним президентом США Дональдом Трампом питання Криму і врегулювання на сході України під час телефонної розмови.