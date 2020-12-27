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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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В Кремле назвали "ковбойской атакой" санкции США против "Северного потока-2"

Киев • УНН

 • 22015 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Санкции США против газопровода “Северный поток-2” являются якобы неприкрытой рейдерской атакой. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе “Москва. Кремль. Путин” на федеральном телеканале “Россия-1”, пишет УНН.

В Кремле назвали "ковбойской атакой" санкции США против "Северного потока-2"

“Совершенно неприкрытая, такая ковбойская, рейдерская атака... А как это еще назвать?”, — сказал представитель Кремля, говоря о санкциях против “Северного потока-2”.

Песков при этом подчеркнул, что работу над газопроводом удается методично продолжать, приближаясь “к финализации этого проекта”. “И так же по другим направлениям”, — заметил пресс-секретарь российского президента.

Он заявил, что Россия существует “в недружественной и даже враждебной окружающей среде”, и весь уходящий год страна сталкивалась со “все новыми и новыми так называемыми санкциями”.

Напомним, проект “Северный поток-2” предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 93%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Однако через год, 11 декабря, работы возобновились.

23 декабря агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации президента Дональда Трампа сообщило о том, что администрация США планирует ввести новый пакет санкций в отношении проекта “Северный поток-2”.

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