У Кремлі назвали "ковбойською атакою" санкції США проти "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Санкції США проти газопроводу “Північний потік-2” є нібито неприкритою рейдерською атакою. Таку думку висловив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв’ю програмі “Москва. Кремль. Путін” на федеральному телеканалі “Росія-1”, пише УНН.
“Абсолютно неприкрита, така ковбойський, рейдерська атака... А як це ще назвати?”, — сказав представник Кремля, кажучи про санкції проти “Північного потоку-2”.
Пєсков при цьому підкреслив, що роботу над газопроводом вдається методично продовжувати, наближаючись “до фіналізації цього проекту”. “І так само по інших напрямках”, — зауважив прес-секретар російського президента.
Він заявив, що Росія існує “в недружньому і навіть ворожому навколишньому середовищу”, і весь рік, що минає країна стикалася зі “все новими і новими так званими санкціями”.
Нагадаємо, проект “Північний потік-2” передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. До теперішнього часу газопровід побудований на 93%. Роботи були припинені в грудні 2019 року, після того, як швейцарська Allseas відмовилася від укладання труб через можливі санкції з боку США. Однак через рік, 11 грудня, роботи поновилися.
23 грудня агентство Reuters з посиланням на високопоставлені джерела в адміністрації президента Дональда Трампа повідомило про те, що адміністрація США планує ввести новий пакет санкцій відносно проекту “Північний потік-2”.