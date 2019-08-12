В Кременчуге охрана ночного клуба избила прокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Кременчуге Полтавской области охранники ночного клуба избили сотрудника прокуратуры. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Происшествие произошло в воскресенье вечером. Сотрудник прокуратуры хотел пройти в ночной клуб, но охрана отказала ему, сославшись на несоответствие его одежды дресс-коду заведения.
После этого между прокурором и охранниками заведения возникли споры. В результате охранники нанесли прокурору несколько ударов по различным частям тела. Как стало известно, пострадавший получил перелом носа и ушибы.
Начато расследование по ст. 122 УК Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение).
Как сообщал УНН, в селе Слобода в Киевской области сотрудник прокуратуры устроил стрельбу.