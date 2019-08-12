У Кременчуці охорона нічного клубу побила прокурора

Подія сталася у неділю ввечері. Співробітник прокуратури хотів пройти до нічного клубу, але охорона відмовила йому, зіславшись на невідповідність його одягу дрес-коду закладу.

Після цього між прокурором та охоронцями закладу виникли суперечка. У результаті охоронці завдали прокуророві кілька ударів по різних частинах тіла. Як стало відомо, потерпілий отримав перелом носа та забої.

Розпочато розслідування за ст. 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Як повідомляв УНН, у селі Слобода в Київській області співробітник прокуратури влаштував стрілянину.