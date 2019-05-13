В Краматорске ссора возле супермаркета закончилась поножовщиной

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 53698 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 80825 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 96973 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101550 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125008 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112171 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138158 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144714 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130177 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130223 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Краматорске ссора возле супермаркета закончилась поножовщиной

В Краматорске ссора возле супермаркета закончилась поножовщиной

Киев  •  УНН

 • 11606 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. В Краматорске Донецкой области, мужчину ранили ножом возле супермаркета. Об этом  УНН сообщили источники в правоохранительных органах.

В Краматорске возле супермаркета случился словесный конфликт между двумя мужчинами, который быстро перерос в драку. В результате один с мужчин получил ножевые ранения в грудь, живот, ногу и голову.

Пострадавший госпитализирован. Начато досудебное расследование.

Как сообщал УНН, 7 мая в столице патрульные полицейские задержали правонарушителя, который ножом ранил киевлянина во время конфликта у ночного клуба.

Напомним, в столице мужчина ударил ножом полицейского.

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