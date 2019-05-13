В Краматорске ссора возле супермаркета закончилась поножовщиной
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Краматорске Донецкой области, мужчину ранили ножом возле супермаркета. Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.
В Краматорске возле супермаркета случился словесный конфликт между двумя мужчинами, который быстро перерос в драку. В результате один с мужчин получил ножевые ранения в грудь, живот, ногу и голову.
Пострадавший госпитализирован. Начато досудебное расследование.
Как сообщал УНН, 7 мая в столице патрульные полицейские задержали правонарушителя, который ножом ранил киевлянина во время конфликта у ночного клуба.
Напомним, в столице мужчина ударил ножом полицейского.