У Краматорську сварка біля супермаркету закінчилася різаниною
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У Краматорську, Донецької області, чоловіка поранили ножем біля супермаркету. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
У Краматорську біля супермаркету стався словесний конфлікт між двома чоловіками, який швидко переріс у бійку. У результаті один з чоловіків отримав ножові поранення у груди, живіт, ногу та голову.
Потерпілого госпіталізовано. Розпочато досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, 7 травня у столиці патрульні поліцейські затримали правопорушника, який ножем поранив киянина під час конфлікту біля нічного клубу.
Нагадаємо, у столиці чоловік вдарив ножем поліцейського.