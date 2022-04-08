В Краматорске объявили экстренную эвакуацию автомобилями – мэр

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“Сегодня начинаем эвакуировать людей всем коммунальным, частным транспортом. Сейчас ищем водителей. Нам не хватает где-то 30-40 водителей”, - заявил мэр Краматорска.

Детали

Сейчас власти ищут водителей, которые будут довозить людей до более безопасных станций. Там они смогут пересесть на эвакуационные поезда, чтобы добраться до других регионов Украины.

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8 апреля вооруженные силы рф нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска.

На момент удара происходила эвакуация населения, на вокзале находилось около 4000 гражданских лиц, среди которых в основном были женщины и дети.

В результате ракетного удара по территории железнодорожного вокзала Краматорска Донецкой области погибло 50 человек, среди которых 5 детей.