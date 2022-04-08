Ворожий ракетний удар по вокзалу Краматорська: голова ОВА повідомляє про 50 загиблих, серед них - 5 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Внаслідок ворожого ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області 50 людей загинули, з них 5 - діти, ще 98 людей наразі поранені, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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"П’ятдесят загиблих, із них п’ятеро - діти. Таку кількість жертв маємо на цю годину внаслідок удару російських окупаційних військ «Точкою-У» по залізничному вокзалу Краматорська" , - повідомив Кириленко.
Голова Донецкої ОВА додав, що "на цей момент до лікарень було доправлено 98 осіб".
Деталі
"Очікуємо, що за медичною допомогою протягом одного-двох днів будуть звертатися й інші постраждалі, тож кількість жертв буде постійно змінюватися", - додав він.
Зі слів посадовця, з 98 поранених, які були доправлені до медзакладів, 16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків.
"Дванадцятеро з них померли у лікарні. 38 людей загинули одразу на вокзалі", - повідомив Кириленко.
"Російські окупанти мають понести кару за усі свої злочини, які вони коять на нашій землі", - наголосив голова ОВА.
Контекст
Російські загарбники в п'ятницю, 8 квітня, завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області
Голова ОВА зазначив, що "під час ракетного удару на вокзалі знаходилися тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донецької області до безпечніших областей України".