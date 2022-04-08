У Краматорську оголосили екстрену евакуацію автомобілями – мер

Цитата

“Сьогодні починаємо евакуювати людей усім комунальним, приватним транспортом. Зараз шукаємо водіїв. Нам не вистачає десь 30-40 водіїв”, – заявив мер Краматорська.

Деталі

Наразі влада шукає водіїв, які довозитимуть людей до безпечніших станцій. Там вони зможуть пересісти на евакуаційні потяги, щоб дістатися до інших регіонів України.

Додамо

8 квітня збройні сили рф завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська.

На момент удару відбувалася евакуація населення, на вокзалі перебувало майже 4000 цивільних осіб, серед яких здебільшого були жінки та діти.

Внаслідок ракетного удару по території залізничного вокзалу Краматорська Донецької області загинуло 50 людей, серед яких 5 дітей.