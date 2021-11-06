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В Кракове неизвестные разрисовали памятник Юзефу Пилсудскому в цвета украинского флага

Киев • УНН

 • 27481 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Неизвестные разрисовали желтым и синим цветами памятник маршалу Юзефу Пилсудскому и легионерам, находящийся в городе Краков. Полиция ищет виновных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Gazeta Krakowska.

В Кракове неизвестные разрисовали памятник Юзефу Пилсудскому в цвета украинского флага

Детали

Сообщается, что памятник разрисовали синей и желтой краской. Газета пишет, что краски вызывают ассоциации с перевернутым флагом Украины, памятник должны очистить сегодня. Полиция Польши расследует инцидент, и объявила в розыск виновников.

Напомним

В Белой Церкви Киевской области неизвестный молодой человек из баллончика разрисовал памятник, посвященный Героям борьбы за независимость Украины, после чего с места происшествия скрылся на автомобиле BMW.

Также в Дании неизвестные разрисовали памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в Копенгагене в российский триколор.

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