В Кракове неизвестные разрисовали памятник Юзефу Пилсудскому в цвета украинского флага

Детали

Сообщается, что памятник разрисовали синей и желтой краской. Газета пишет, что краски вызывают ассоциации с перевернутым флагом Украины, памятник должны очистить сегодня. Полиция Польши расследует инцидент, и объявила в розыск виновников.

Напомним

В Белой Церкви Киевской области неизвестный молодой человек из баллончика разрисовал памятник, посвященный Героям борьбы за независимость Украины, после чего с места происшествия скрылся на автомобиле BMW.



Также в Дании неизвестные разрисовали памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в Копенгагене в российский триколор.