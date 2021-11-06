В Кракове неизвестные разрисовали памятник Юзефу Пилсудскому в цвета украинского флага
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Неизвестные разрисовали желтым и синим цветами памятник маршалу Юзефу Пилсудскому и легионерам, находящийся в городе Краков. Полиция ищет виновных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Gazeta Krakowska.
Детали
Сообщается, что памятник разрисовали синей и желтой краской. Газета пишет, что краски вызывают ассоциации с перевернутым флагом Украины, памятник должны очистить сегодня. Полиция Польши расследует инцидент, и объявила в розыск виновников.
Напомним
В Белой Церкви Киевской области неизвестный молодой человек из баллончика разрисовал памятник, посвященный Героям борьбы за независимость Украины, после чего с места происшествия скрылся на автомобиле BMW.
Также в Дании неизвестные разрисовали памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в Копенгагене в российский триколор.