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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У Кракові невідомі розмалювали пам'ятник Юзефу Пілсудському у кольорах українського прапора

Київ • УНН

 • 27482 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Невідомі розмалювали жовтим і синім кольорами пам’ятник маршалу Юзефу Пілсудському і легіонерам, який знаходиться у місті Краків. Поліція шукає винних. Про це УНН повідомляє з посиланням на Gazeta Krakowska.

У Кракові невідомі розмалювали пам'ятник Юзефу Пілсудському у кольорах українського прапора

Деталі

Повідомляється, що пам’ятник розмалювали синьою і жовтою фарбою. Газета пише, що фарби викликають асоціації з перевернутим прапором України, пам’ятник повинні очистити сьогодні. Поліція Польщі розслідує інцидент, і оголосила в розшук винуватців.

Нагадаємо

У Білій Церкві Київської області невідомий молодий чоловік з балончика розмалював пам’ятник, присвячений Героям боротьби за незалежність України, після чого з місця події зник на автомобілі BMW.

Також в Данії невідомі розмалювали пам’ятник українському поетові Тарасу Шевченку в Копенгагені у російський триколор.

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