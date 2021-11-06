У Кракові невідомі розмалювали пам'ятник Юзефу Пілсудському у кольорах українського прапора
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Невідомі розмалювали жовтим і синім кольорами пам’ятник маршалу Юзефу Пілсудському і легіонерам, який знаходиться у місті Краків. Поліція шукає винних. Про це УНН повідомляє з посиланням на Gazeta Krakowska.
Деталі
Повідомляється, що пам’ятник розмалювали синьою і жовтою фарбою. Газета пише, що фарби викликають асоціації з перевернутим прапором України, пам’ятник повинні очистити сьогодні. Поліція Польщі розслідує інцидент, і оголосила в розшук винуватців.
Нагадаємо
У Білій Церкві Київської області невідомий молодий чоловік з балончика розмалював пам’ятник, присвячений Героям боротьби за незалежність України, після чого з місця події зник на автомобілі BMW.
Також в Данії невідомі розмалювали пам’ятник українському поетові Тарасу Шевченку в Копенгагені у російський триколор.