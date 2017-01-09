В КПВВ "Новотроицкое" пограничники обнаружили партию табачных изделий
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 9 января. УНН. В КПВВ "Новотроицкое" пограничники обнаружили партию табачных изделий. Об этом корреспонденту УНН сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.
Сегодня пограничники Донецкого отряда совместно с представителями фискальной службы, помешали перемещению через линию столкновения партии сигарет.
Во время осуществления углубленного осмотра транспортного средства марки Hyundai правоохранителями обнаружен тайник под ковриком багажного отделения. Таким образом, 33-летняя гражданка Украины, с нарушением правил перемещения, намеревалась доставить сигареты на неподконтрольные территории. Предварительная сумма оценки товара составляет почти 12 тыс. грн.
Нарушительницу, автомобиль и сигареты передали сотрудникам ГФС.
Еще одну машину пограничники и представители фискальной службы остановили в КПВВ “Новотроицкое”. Чтобы доставить говядину на оккупированные территории мужчина попытался скрыть ее в конструктивных особенностях транспортного средства.
Автомобиль и изъятый груз переданы представителям фискальной службы.